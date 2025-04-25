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Galatasaray Süper Lig ekibinin yıldızına göz dikti! Fenerbahçe altyapısından yetişmişti

Galatasaray Süper Lig ekibinin yıldızına göz dikti! Fenerbahçe altyapısından yetişmişti

10:1625/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Süper Lig ekibinin yıldız ismini aldı. Tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe altyapısında yetişmesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

30 milyon Euro bedelle Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Galatasaray, daha sonra sağ bek pozisyonu için yaptığı transferlerde bir türlü dikiş tutturamadı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanmak durumunda olan Galatasaray, bu bölgeyi yedeklemek için yerli bir takviye düşünüyor.

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı radarına aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları son karşılaşmada 3 asist yaparak maça damga vuran 30 yaşındaki futbolcunun, Kayserispor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.


Galatasaray'ın sezon sonunda Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağlamak için Kayserispor'un kapısını çalacağı iddia edildi.

Gökhan Sazdağı, Kayserispor formasıyla bu sezon 25 maçta forma giydi ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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