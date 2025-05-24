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Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı

Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı

Haber Merkezi
21:3724/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'ın otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan olayda otobüsün camının kırıldığı görüldü.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta 25. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Maça önemli isimlerinden yoksun çıkan Galatasaray, rakibini Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nun dışında takımı bekleyen Galatasaray takım otobüsü, taşlı saldırıya uğradı.

Takım otobüsünün camı kırıldı. 

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