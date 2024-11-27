Galatasaray taraftarını yıkan haber! Osimhen'in yeni adresini açıkladılar

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, yıldız ismin bonservisini yüksek maliyeti nedeniyle almayacağı öne sürülürken başarılı futbolcunun yeni adresiyle ilgili de bilgi verildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Nijeryalı golcünün maliyetini karşılamak için sponsorlarla görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar hakkında Todofichajes'te çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
NTV Spor'un aktardığı habere göre Galatasaray'ın, Osimhen'in bonservisini alabilmesinin imkansız olduğu iddia edildi.
Haberde, Galatasaray'ın mali yükü nedeniyle Osimhen'in bonservisi için geri adım atacağı belirtildi.
Osimhen'in maliyetinin 100 milyon Euro'yu bulacağı aktarılırken, Nijeryalı futbolcunun yeni adresi olarak Premier Lig gösterildi.
25 yaşındaki golcünün bonservisini almak için Chelsea bir adım önde gösterildi.
Osimhen, Galatasaray formasıyla 10 maçta forma giydi.
Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.