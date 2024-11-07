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Galatasaray-Tottenham maçıyla ilgili ilginç paylaşım: 'Rams Park'ta insanlık suçu'

Galatasaray-Tottenham maçıyla ilgili ilginç paylaşım: 'Rams Park'ta insanlık suçu'

Haber Merkezi
22:267/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında oynanan Galatasaray-Tottenham maçıyla ilgili oldukça ilginç bir paylaşım geldi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Temsilcimiz, oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bıraktırdı.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde Galatasaray, Tottenham kalesine 26 şu atmış, 10'u isabet almıştı.

Tottenham ise sadece 3 şut çekebilmişti.

Temsilcimizin 3-1 önde olduğu dakikalarda, hem gazetecilerden hem de futbol yorumcularından temsilcimizi öven paylaşımlar geldi.

İşte o paylaşımlar:

İlker Yasin: "Avrupa kupalarında 40 yıl maç anlattım hiçbir Türk takımı uluslararası bir organizasyonda hele bir İngiliz takımına karşı böyle bir üstünlük kurmamıştı. Bu tarihi bir maç. Skor ne olursa olsun be gerçek değişmez. "

Mehmet Ayan: "Ordaydım...Bu maça ait yazabileceğim en kısa gurur sözü... "

Ümit Karan: "Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni Türkiye Kupası'na çevirdi. Türkiye Kupası'nda bu kadar pozisyona giremezsin."

Ahmet Çakar: "Şu anda Rams Park’ta insanlık suçu işleniyor."

#Galatasaray
#Tottenham
#Avrupa Ligi

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