Galatasaray - Trabzonspor kupa finalinin VAR hakemi kim?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.''



