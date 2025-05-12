Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Trabzonspor kupa finalinin VAR hakemi kim?

Galatasaray - Trabzonspor kupa finalinin VAR hakemi kim?

17:0612/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası finali Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu. Peki, Galatasaray - Trabzonspor kupa finalinin VAR hakemi kim? İşte detaylar.

Galatasaray - Trabzonspor kupa finalinin VAR hakemi kim?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor finalinin VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.


MHK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.


2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.''


Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Ozan Ergün olacak.


Final mücadelesi 14 Mayıs Çarşamba günü 20.45'te Gaziantep'te oynanacak.


#Ziraat Türkiye Kupası
#ZTK
#Galatasaray
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?