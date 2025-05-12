Ziraat Türkiye Kupası finali Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu. Peki, Galatasaray - Trabzonspor kupa finalinin VAR hakemi kim? İşte detaylar.
Galatasaray - Trabzonspor kupa finalinin VAR hakemi kim?
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor finalinin VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.
MHK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.''
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Ozan Ergün olacak.
Final mücadelesi 14 Mayıs Çarşamba günü 20.45'te Gaziantep'te oynanacak.