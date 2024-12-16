Trendyol Süper Lig 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Rams Park’ta bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sarı-kırmızılılarda Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in durumu ise bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Bordo-mavililerde ise kaleci Ahmet Yıldırım, sakatlıkları bulunan Arif Boşluk, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ile kadro dışı kalan Stefano Denswil, Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi Galatasaray maç kafilesinde yer almadı. Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

1 /13 Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

2 /13 RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

3 /13 Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatına "dur" demeye çalışacak.

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5 /13 Ligin 15. haftası sonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik 4 mağlubiyet ile 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

6 /13 TRABZONSPOR’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİM? Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek, Serdar Saatçi ve Batagov'un durumları son kontrollerden sonra belli olacak.



7 /13 Bordo-mavililerde Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil de kadro dışı bırakılmıştı.

8 /13 GALATASARAY’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİM?

Galatasaray'da Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.



9 /13 Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

10 /13 Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in durumu ise bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

11 /13 Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

12 /13 Sarı-kırmızılılarda sınırda olan Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarınki müsabakada sarı kart görmesi halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

