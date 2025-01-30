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Galatasaray transfer bombasını patlattı: Alvaro Morata ile anlaşma sağlandı!

Galatasaray transfer bombasını patlattı: Alvaro Morata ile anlaşma sağlandı!

19:3530/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Icardi’nin sakatlığı ve Osimhen’in sezon sonu belirsizliği süren sarı-kırmızılılarda golcü arayışları sürüyor. Aslan gözünü bir dönem Real Madrid, Juventus ve Chelsea formaları giymiş İspanyol yıldıza dikti. Sarı-kırmızılılar 32 yaşındaki golcü oyuncuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar.

Galatasaray ara transfer döneminde Ahmed Kutucu'yu transfer etti.


Sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'ne kadro bildirimine günler kala bir transfer yapmanın daha eşiğinde.


Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata ile görüşüyor.


Habere göre Galatasaray anlaşmayı bitirmek üzere. Birkaç saatte sarı kırmızılıların transferi tamamlaması bekleniyor.


Sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü, İtalyan ekibinde istenen performansı gösteremedi.


Milan'da 25 maça çıkan Alvaro Morata 6 gol atarken 2 asist yaptı.


İddialara göre Alvaro Morata, sezon sonuna kadar 3 milyon Euro net maaş (+bonuslar) alacak.

#Alvaro Morata
#Galatasaray
#Milan

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