Galatasaray’da geçtiğimiz hafta kadro dışı kalan ve ara transfer döneminde ayrılması beklenen Hakim Ziyech’e dünya devi talip oldu. 31 yaşındaki Faslı yıldız bu sezon 5 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti. Peki, Hakim Ziyech hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.
Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde yollarını ayırmak istediği Faslı futbolcu Hakim Ziyech için flaş bir talip ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı ekipte bir türlü beklenen performansı gösteremeyen tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken İtalya Serie A ekibi Milan devreye girdi.
Kulübe yakınlığıyla bilinen Milan News adlı haber sitesinde yer alan haberde; Milan, devre arasında Galatasaray'dan ayrılmaya hazır olan Ziyech'e gözünü dikti.
Birçok kulübün ilgisinin olduğu bilinen Hakim Ziyech'in kariyerinde bir sonraki takımı için karar vermesi gerekiyor.
Faslı futbolcu, son haftalarda Okan Buruk'un da şans vermekten kaçındığı bir isim haline geldi.
31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 34 resmi maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı.