Galatasaray’da geçtiğimiz hafta kadro dışı kalan ve ara transfer döneminde ayrılması beklenen Hakim Ziyech’e dünya devi talip oldu. 31 yaşındaki Faslı yıldız bu sezon 5 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti. Peki, Hakim Ziyech hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

1 /6 Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde yollarını ayırmak istediği Faslı futbolcu Hakim Ziyech için flaş bir talip ortaya çıktı.



2 /6 Sarı-kırmızılı ekipte bir türlü beklenen performansı gösteremeyen tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken İtalya Serie A ekibi Milan devreye girdi.



3 /6 Kulübe yakınlığıyla bilinen Milan News adlı haber sitesinde yer alan haberde; Milan, devre arasında Galatasaray'dan ayrılmaya hazır olan Ziyech'e gözünü dikti.



4 /6 Birçok kulübün ilgisinin olduğu bilinen Hakim Ziyech'in kariyerinde bir sonraki takımı için karar vermesi gerekiyor.



5 /6 Faslı futbolcu, son haftalarda Okan Buruk'un da şans vermekten kaçındığı bir isim haline geldi.

