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Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Aslan milli oyuncuda mutlu sona ulaştı

Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Aslan milli oyuncuda mutlu sona ulaştı

16:0411/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ara transfer döneminde beş takviye yapan Galatasaray, son gün bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncunun transferi için Trabzonspor ile el sıkıştı. Evrakların yetişmesi halinde başarılı futbolcu sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı.

EREN ELMALI GALATASARAY'DA

Transfer döneminin başından beri milli oyuncunun transferi için uğraş veren sarı-kırmızılılar Trabzonspor ile el sıkıştı.


Transfer dönemi bu gece saat sona erecek. Evrak işlemlerinin yetişmesi halinde milli oyuncu sarı kırmızılı formayı giyecek.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 23 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi. Milli sol bekin güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

#Galatasaray
#Eren Elmalı
#Transfer
#Trabzonspor

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