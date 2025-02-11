Ara transfer döneminde beş takviye yapan Galatasaray, son gün bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncunun transferi için Trabzonspor ile el sıkıştı. Evrakların yetişmesi halinde başarılı futbolcu sarı-kırmızılı formayı giyecek.

1 /4 Galatasaray, ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı.

2 /4 EREN ELMALI GALATASARAY'DA Transfer döneminin başından beri milli oyuncunun transferi için uğraş veren sarı-kırmızılılar Trabzonspor ile el sıkıştı.



3 /4 Transfer dönemi bu gece saat sona erecek. Evrak işlemlerinin yetişmesi halinde milli oyuncu sarı kırmızılı formayı giyecek.