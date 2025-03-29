Galatasaray yedek kulübesinde gerginlik: "Neden hocam neden?"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi mücadelesinde sarı kırmızılıların yedek kulübesinde tartışma çıktı. Son bölümde oyundan alınan Abdülkerim Bardakçı yedek kulübesindeki yerine oturduktan sonra teknik direktör Okan Buruk'un kararına tepki gösterdi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin son bölümünde oyundan alındı. Milli oyuncu, değişiklik sonrasında hocası Okan Buruk'a tepki gösterdi.
Abdülkerim Bardakçı'nın yardımcı hocaya 'Niye aldı?' şeklinde soru sorduğu ve karara sinirlendiği görüldü.
Abdülkerim Bardakçı 83. dakikada oyundan çıkarken yerine Kaan Ayhan dahil oldu.
Galatasaraylı taraftarlar da maçın son bölümündeki bu değişikliği anlamlandıramadı ve hocalarına tepki gösterdi. Sosyal medyada birçok Galatasaraylı Okan Buruk'u oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştirdi.
Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve rakibinin 28 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.