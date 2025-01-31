Galatasaray yıldızlarını kaybetti: Üç futbolcu Play-off ilk maçında yok

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların üç yıldızı gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
UEFA Avrupa Ligi 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak yoluna play-off turunda devam edecek.
Maçın 38. dakikasında sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, cezalı duruma düştü.
Victor Osimhen, Galatasaray'ın bir sonraki eleme aşamasında takımını yalnız bırakacak.
İkinci yarıda iki futbolcu daha gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşenler kervanına katıldı.
Lucas Torreira ve Davinson Sanchez gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. 3 oyuncuda UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında forma giyemeyecek.