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Galatasaray'a 180 milyon Euro'luk dev gelir

Galatasaray'a 180 milyon Euro'luk dev gelir

09:285/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
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Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, kasasını doldurmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar daha şimdiden 180 milyon Euro'luk bir gelire ulaştı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de son iki yılı şampiyon tamamlayan ve bu sezon da liderliğini sürdüren Galatasaray, başarılarının karşılığını maddi olarak almaya devam ediyor.

Son olarak Futbol A Takımı'nın ulaşımı için Kale Seyahat ile anlaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon sponsorlardan 80 milyon Euro gelir elde etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; mağazacılıkta 100 milyon Euro ciroyla rekora koşan Galatasaray, geçen sezon 700 bin adet forma satışı gerçekleştirdi.

Bu sezon ise formaların satışı 5 ayda 420 bini buldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin 1 milyon forma satışı olduğunu açıklamıştı.

#Galatasaray
#Gelir
#Dursun Özbek

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