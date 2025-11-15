Galatasaray’a Lookman müjdesi: Binlerce taraftarı heyecanlandıran gelişme!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Ocak ayı transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılıların uzun süredir ilgilendiği Atalanta'nın Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman, İtalyan kulübünde yaşadığı kontrat çıkmazı nedeniyle ayrılık kararı aldı.
Galatasaray'ın ara transferde peşine düştüğü Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'la ilgili çarpıcı bir iddia masaya yatırıldı: 28 yaşındaki forvet, kulübüyle bağlarını koparma noktasına geldi ve ocak ayında ayrılık sinyali verdi.
SportsBoom'un özel haberine göre, Lookman gün be gün Atalanta'dan uzaklaşıyor; Instagram'da kulübü takipten çıkarması ve fotoğraflarını silmesi, bu gerilimin en somut göstergesi.
Tottenham'la birlikte Galatasaray'ın da radarında olan Lookman için ocak penceresi hareketli geçecek. Sarı-kırmızılılar, yazın reddedilen kiralık tekliflerini yenileyerek öne çıkmayı planlıyor ve Victor Osimhen'in milli takım arkadaşı olması, ikna sürecini hızlandırabilir.
SÖZLEŞME KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Lookman, Atalanta'yla 2027'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen uzatma görüşmelerinde tıkanıklık yaşadı. Kulüp, bonservis olarak 55-60 milyon euro talep ederken, ayrılık isteğini yazın transfer talebiyle dile getiren yıldız, teknik direktör Ivan Jurić'le yaşadığı saha kenarı tartışmasının ardından da huzursuzluğunu gizlemedi.
Atalanta, risk almamak adına kışın nakit girişi peşinde; piyasa değeri 40 milyon euro'ya inen Lookman'ın satışı, kulüp için stratejik bir hamle olabilir.
Bu sezon Serie A ekibinde 10 maçta sadece 1 gol kaydeden Lookman, Avrupa'da Inter, Roma, Napoli ve Atletico Madrid gibi devlerin yanı sıra Aston Villa ile West Ham'dan da ilgi görüyor.
Ancak Galatasaray'ın kiralık + zorunlu satın alma opsiyonu formülü ve Osimhen'in arabuluculuğuyla favori konumda olduğu vurgulanıyor.