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Galatasaray'a müjdeli haber! Tottenham maçında sahada

Galatasaray'a müjdeli haber! Tottenham maçında sahada

09:5331/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılılara müjdeli bir haber geldi.

Süper Lig fikstüründen dolayı bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Galatasaray, diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor.

Sakatlıkları bulunan isimler için seferberlik ilan eden sarı-kırmızılılarda, Jakobs’tan sonra derbi maçta sakatlanan Kaan Ayhan için sağlık ekibinin yoğun bir çalışma içine girdiği belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Jakobs’un 7 Kasım’da Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Tottenham karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu ancak yine de oyuncunun tedaviye vereceği yanıta göre hareket edileceği belirtildi.

Beşiktaş karşılaşmasında darbeye bağlı sakatlık yaşayan Kaan Ayhan’ın ise Tottenham karşılaşmasına yetişeceği bildirildi.

Aslan idmanlara bugün başlayacak.

#Galatasaray
#Tottenham
#Kaan Ayhan

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