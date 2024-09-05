Galatasaray'da ayrılık: Bir oyuncu daha gitti

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen başarılı oyuncu ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...
Galatasaray'da transferin kapanmasına kısa bir süre kala kadroda düşünülmeyen dört futbolcunun biriyle yollar ayrıldı.
Okan Buruk'un kadro planlaması arasında yer almayan Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı.
Ege ekibi orta saha oyuncusuyla bir yıllık anlaşma sağladı.
Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezonu Samsunspor'da kiralık olarak geçirmişti.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu geride bıraktığımız sezon toplamda 26 maça çıkarken 2 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.