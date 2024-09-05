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Spor

Galatasaray'da ayrılık: Bir oyuncu daha gitti

21:27 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:28 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen başarılı oyuncu ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da transferin kapanmasına kısa bir süre kala kadroda düşünülmeyen dört futbolcunun biriyle yollar ayrıldı.

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Okan Buruk'un kadro planlaması arasında yer almayan Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oldu.

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Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı.

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Ege ekibi orta saha oyuncusuyla bir yıllık anlaşma sağladı.

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Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezonu Samsunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

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29 yaşındaki orta saha oyuncusu geride bıraktığımız sezon toplamda 26 maça çıkarken 2 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Taylan Antalyalı
#Transfer
#Bodrum FK
29 dakika önce
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