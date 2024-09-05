Galatasaray'da ayrılık: Bir oyuncu daha gitti

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen başarılı oyuncu ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

1 / 6 Galatasaray'da transferin kapanmasına kısa bir süre kala kadroda düşünülmeyen dört futbolcunun biriyle yollar ayrıldı.

2 / 6 Okan Buruk'un kadro planlaması arasında yer almayan Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oldu.

3 / 6 Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı.

4 / 6 Ege ekibi orta saha oyuncusuyla bir yıllık anlaşma sağladı.

5 / 6 Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezonu Samsunspor'da kiralık olarak geçirmişti.