Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Tottenham maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sakatlığı bulunan yıldız ismin, maça yetişme ihtimali mevcut. İşte detaylar...
Süper Lig'de haftayı bay geçecek olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü Tottenham'ı konuk edeceği maça hazırlanan Galatasaray'da, sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'la ilgili bir gelişme yaşandı.
İki hafta önce oynanan Antalyaspor maçının 23. dakikasında sakatlanan Jakobs oyuna devam edememişti.
Teknik direktör Okan Buruk, sağ üst arka adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Senegalli oyuncunun yokluğunda sol bekte Barış Alper Yılmaz, Elias Jelert ve Berkan Kutlu gibi isimlere görev vermişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; tedaviye hızlı şekilde cevap veren İsmail Jakobs'un Tottenham maçına yetişebilme ihtimali teknik heyette yüzleri güldürdü.
25 yaşındaki sol bekin Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı Tottenham maçında süre alabileceği kaydedildi.
Sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Jakobs'un 1 asisti bulunuyor.