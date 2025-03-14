Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Trendyol Süper Lig’de 29. haftada Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde takımın önemli bir parçası olan iki yıldız futbolcu Antalyaspor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Detaylar haberimizde.

1 /4 Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da tehlike çanları çalıyor.



2 /4 Sarı-kırmızılı iki yıldız bu müsabakada sarı kart görmelerin halinde 29. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



3 /4 Bu futbolculardan biri takımın gol yükünü sırtlayan Victor Osimhen, diğeri ise Roland Sallai.

