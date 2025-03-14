Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

10:4014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’de 29. haftada Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde takımın önemli bir parçası olan iki yıldız futbolcu Antalyaspor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da tehlike çanları çalıyor.


Sarı-kırmızılı iki yıldız bu müsabakada sarı kart görmelerin halinde 29. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.


Bu futbolculardan biri takımın gol yükünü sırtlayan Victor Osimhen, diğeri ise Roland Sallai.


BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?


Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak.


#Galatasaray
#Beşiktaş
#Osimhen
#Sallai

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 33 ilde açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman başlayacak?