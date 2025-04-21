Galatasaray'da büyük sürpriz! İlk kez kamp kadrosuna dahil edildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli olurken o isim ilk kez bir maçın kafilesine dahil edildi. İşte detaylar...

1 /5 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

2 /5 İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya giden sarı-kırmızılı kafilede ara transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden alınan Arda Ünyay da yer aldı.

3 /5 Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan genç stoper, ilk kez bir müsabakanın kamp kadrosuna dahil edildi.

4 /5 Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert ile cezalı oyuncular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Konya'ya götürülmedi.