Galatasaray'da endişeli bekleyiş! Davinson Sanchez MR'a girecek

Bugün İstanbul’a gelecek olan sarı kırmızılı oyuncu için detaylı bir teste tabii tutulacak. Davinson Sanchez’in gelmesinin ardından hiç vakit kaybetmeden MR’ı çekilecek ve Kolombiyalı oyuncu test ve bulguları yapıldıktan sonra beyin cerrahı ve nörolog uzmanlarının yer alacağı bir heyetin kontrolünden geçecek.



