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Galatasaray'da flaş karar! Göztepe'ye kiralanabilir

Galatasaray'da flaş karar! Göztepe'ye kiralanabilir

12:5716/05/2025, Cuma
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da, kadro planlaması çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi, Göztepe'ye kiralayabileceği iddia edildi.

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Göztepe'ye sol bek pozisyonu için bomba bir isim teklif edildiği iddia edildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, bonservisi Galatasaray'da olan ve geçen sezonu kiralık olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de geçiren Derrick Köhn'ün, Göztepe'ye menajerler aracılığıyla önerildiği öğrenildi.

26 yaşındaki Alman sol bekin Eyüpspor ile birlikte bir Süper Lig kulübüne daha teklif edildiği gelen bilgiler arasında.

Werder Bremen Köhn'ün satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklarken, Galatasaray'ın da futbolcuyu Türkiye'de bir kulübe kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Werder Bremen Köhn'ün satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklarken, Galatasaray'ın da futbolcuyu Türkiye'de bir kulübe kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Köhn bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist yaptı.

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