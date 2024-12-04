Galatasaray'da iki ayrılık birden! Devre arasında yolcular

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk, iki ismin biletini kesti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında 2 puan bıraktı.
Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı kırmızılılarda transfer için çalışmalar hız kazandı.
Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ara transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan yönetim, birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken diğer yandan ayrılıklar yaşayacak.
Okan Buruk, aldığı süreleri iyi değerlendiremeyen 2 ismin biletini kesti.
Galatasaray'da bu sezon beklenen performansları sergileyemeyen Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde ayrılması bekleniyor.
Savunma hattında bu sezon 12 resmi maça çıkan Nelsson, istenen seviyeye çıkamadı.
Sezon başından bu yana ritim bulamayan Danimarkalı stoper formayı Metehan Baltacı'ya kaptırdı.
Benzer şekilde hem sakatlık hem de formsuzluk sıkıntısı yaşayan Hakim Ziyech de 10 resmi maça 317 dakika süre aldı.
Faslı futbolcu özellikle Bodrum FK deplasmanında kaçırdığı boş kaleye golle eleştiri toplamıştı.
Son maçlarda daha fazla süre almaya başlayan Ziyech buna karşın henüz daha beklenen etkiyi yapamadı, form grafiğini yükseltemedi.