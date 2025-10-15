Galatasaray'da kalacak mı? Icardi kararını verdi

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Suudi Arabistan'dan teklif alan yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili kararını verdiği belirtildi.
Sezon başında Barış Alper Yılmaz'a astronomik teklif yapan Suudi Arabistan ekibi NEOM'un, ara transfer döneminde Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Mauro Icardi ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi, menajerine NEOM'un teklifinin bekletilmesi ve Galatasaray'a öncelik verilmesinin talimatını verdi.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'la 3 yıllık yeni bir anlaşma imzalamak istediği ve ücretinde indirim yapmaya hazır olduğu belirtildi.
6 milyon euro garanti para alan 32 yaşındaki futbolcuya her sezon sponsor desteğiyle 4 milyon euro daha ödeniyor ve yıldız oyuncu 10 milyon euro kazanıyor.
Arjantinli forvetin, mevcut sözleşmesindeki bonuslardan vazgeçerek 6 milyon euroya Galatasaray'a imza atacağını yönetime söylediği aktarıldı.