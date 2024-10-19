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Galatasaray'da korkutan sakatlık: Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi

Galatasaray'da korkutan sakatlık: Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi

Haber Merkezi
19:3419/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadelede sarı kırmızılı oyuncu sakatlandığı için mücadeleye devam edemedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'un konuğu oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı kırmızılılar, 10. dakikada 1-0 öne geçti.

Icardi, attığı kafa golüyle Galatasaray'ı öne geçirdi.

Mücadelenin 22. dakikasındaysa, sarı kırmızılı takımda bir sakatlık yaşandı.

Bir pozisyon sonrasında arka adalesini tutan Ismael Jakobs, kendisini yere bıraktı.

Sağlık ekipleri, oyuncuya müdahale ederken, Jakobs karşılaşmaya devam edemedi.

Berkan Kutlu, oyuna devam edemeyen Ismael Jakobs'un yerine oyuna dahil oldu.

#Galatasaray
#Ismael Jakobs
#Antalyaspor

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