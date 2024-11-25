Galatasaray'da sakatlık: Milli oyuncu 3-4 hafta yok

Galatasaray Kulübü, Bodrum FK maçında adalesinde ağrı hisseden Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Galatasaray, Bodrum FK maçında sakatlanan milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sağlık durumunu açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan’ın tedavisine başlanmıştır."
Sakatlanan Kaan Ayhan ortalama 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.