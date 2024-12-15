Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde 3 kritik eksik: Forma giyemeyecekler

Sarı-kırmızılılar, ligde rakibine son 8 maçta sadece 1 kez mağlup oldu

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı çıktığı son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda bordo-mavilileri 5-1, 2-1 ve ikişer kez de 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'la bu süreçte 1-1, 2-2 ve 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibine bir kez 2-1 mağlup oldu.