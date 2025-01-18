Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ve sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan yıldız oyuncu Wilfried Zaha, kiralık gittiği Lyon'dan geri döndü. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, transfer döneminde Amerikan Major Futbol Ligi'ne (MLS) transfer oldu. İşte Wilfried Zaha'nın yeni adresi...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ve sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan yıldız oyuncu Wilfried Zaha, transfer döneminde kiralık olarak Lyon'a transfer olmuştu.
Fransız ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan ve hocasıyla sorunlar yaşayan Zaha, Lyon takımından ayrılarak Galatasaray'a geri döndü.
Transfer döneminin açılmasıyla birlikte gelen teklifleri değerlendiren Wilfried Zaha, Amerika Major Futbol Ligi'ne (MLS) transfer olmak üzere.
WİLFRİED ZAHA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU? SON DURUM NE?
Trt Spor'un haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte FC, Wilfried Zaha ve Galatasaray ile anlaşma sağladı.
Charlotte FC, Fildişili kanat oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bu sezon toplamda 7 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 1 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'a transfer olduğu sezon 42 maça çıkarken 10 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.