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Galatasaray'da yıldız isim derbide yok

Galatasaray'da yıldız isim derbide yok

09:5420/09/2024, пятница
G: 20/09/2024, пятница
AA
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan yıldız oyuncu derbide takımını yalnız bırakacak.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak 6. hafta mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor. Fenerbahçe, ise 13 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 5 maçında 17 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK'ye 3 gol attı.


Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.


Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı. Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.




Barış Alper Yılmaz, son 4 Süper Lig maçında 4 gol atarak takımına büyük katkı sağladı. Milli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında 1'er gol kaydederek takımın son 4 galibiyetinde önemli rol oynadı.



Galatasaray, Okan Buruk'un takımın başında olduğu dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk ile çıktığı 4 lig maçında Fenerbahçe'yi 2 kez 3-0 mağlup etti. Ezeli rakibiyle 1 maçta da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sadece geçen sezon 1-0 kaybettiği karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Hakim Ziyech

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