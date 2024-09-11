Galatasaray'dan ayrılanlar zirveye çıktı

Galatasaray'dan ayrılan isimler, gittikleri takımların en çok dikkat çeken oyuncuları oldu.
Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler kadar yollarını ayırdığı futbolcular da gündem oldu.
Özellikle son haftaları epey hareketli geçiren sarı-kırmızılı takımdan ayrılan futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekti.
Galatasaray'ın yeni bir takım bulmak için epey uğraştığı Tete, transfer olduğu Panathinaikos'ta 8 maçta 3 gollük katkı verdi.
Brezilyalı oyuncu özellikle son dakikalarda attığı kritik gollerle dikkat çekti.
Werder Bremen'e kiralık olarak gönderilen Derrick Köhn de ilk karşılaşmasında asist yapmayı başardı.
Galatasaray'ın veda ettiği Ndombele ise Fransa'nın Nice takımında iyi bir performans sergilerken bir kez haftanın takımına seçildi.
Geçtiğimiz hafta 12 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu da A Milli Takım formasıyla UEFA Uluslar Ligi maçında İzlanda karşısında şov yaptı.
Yıldız oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırarak hat-trick yaparken, taraftarlar sosyal medyada Kerem'in ayrılışından dolayı üzüntülerini dile getirdi.