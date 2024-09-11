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Spor

Galatasaray'dan ayrılanlar zirveye çıktı

Umut Yılmaz
09:34 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:58 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Galatasaray'dan ayrılan isimler, gittikleri takımların en çok dikkat çeken oyuncuları oldu.

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Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler kadar yollarını ayırdığı futbolcular da gündem oldu.

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Özellikle son haftaları epey hareketli geçiren sarı-kırmızılı takımdan ayrılan futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekti.

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Galatasaray'ın yeni bir takım bulmak için epey uğraştığı Tete, transfer olduğu Panathinaikos'ta 8 maçta 3 gollük katkı verdi.

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Brezilyalı oyuncu özellikle son dakikalarda attığı kritik gollerle dikkat çekti.

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Werder Bremen'e kiralık olarak gönderilen Derrick Köhn de ilk karşılaşmasında asist yapmayı başardı.

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Galatasaray'ın veda ettiği Ndombele ise Fransa'nın Nice takımında iyi bir performans sergilerken bir kez haftanın takımına seçildi.

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Geçtiğimiz hafta 12 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu da A Milli Takım formasıyla UEFA Uluslar Ligi maçında İzlanda karşısında şov yaptı.

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Yıldız oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırarak hat-trick yaparken, taraftarlar sosyal medyada Kerem'in ayrılışından dolayı üzüntülerini dile getirdi.

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#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Tete
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