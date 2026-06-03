Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için yeni teklif

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar listesindeki Bertuğ Yıldırım için yeni bir teklif hazırladı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Önceliği şu anda yerli oyunculara vermiş olan Galatasaray'da yedek forvet olarak öne çıkan isim Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'dı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Boz Baykuşlar, genç forvet için 15 milyon avro talep etti. Sarı kırmızılılar ise milli takım havuzunda yer almayan bir oyuncu için bu talebin çok yüksek olduğunu vurguladı.
Osimhen'in yedeği olarak düşünülen Bertuğ için sarı kırmızılılar, 5 milyon euro bonservis bedeli artı Ahmed Kutucu'yu vermeyi teklif etti.
Başakşehir'in cevabı bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'ye dönmesi gündemde olan Vedat Muriqi'nin Galatasaray'ın transfer listesine hiç gelmediği ve ayrıca yabancı kontenjanında olması nedeniyle soğuk bakıldığı ifade edildi.