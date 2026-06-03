Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için yeni teklif

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için yeni teklif

12:133/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar listesindeki Bertuğ Yıldırım için yeni bir teklif hazırladı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Önceliği şu anda yerli oyunculara vermiş olan Galatasaray'da yedek forvet olarak öne çıkan isim Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'dı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Boz Baykuşlar, genç forvet için 15 milyon avro talep etti. Sarı kırmızılılar ise milli takım havuzunda yer almayan bir oyuncu için bu talebin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Osimhen'in yedeği olarak düşünülen Bertuğ için sarı kırmızılılar, 5 milyon euro bonservis bedeli artı Ahmed Kutucu'yu vermeyi teklif etti.

Başakşehir'in cevabı bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'ye dönmesi gündemde olan Vedat Muriqi'nin Galatasaray'ın transfer listesine hiç gelmediği ve ayrıca yabancı kontenjanında olması nedeniyle soğuk bakıldığı ifade edildi.

#Galatasaray
#Bertuğ Yıldırım
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 4 Haziran 2026 "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak?