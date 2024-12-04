Galatasaray'dan dikkat çeken Davinson Sanchez kararı! Real Madrid...

Galatasaray'da sezonun başarılı isimlerinden Davinson Sanchez'e başta Real Madrid olmak üzere dev kulüplerin ilgisi vardı. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyla ilgili nihai kararını verdi.
Geçtiğimiz yıl ocak ayında Sacha Boey’e Bayern Münih’ten gelen 30 milyon Euro'luk teklifi kabul eden sarı-kırmızılılar, Davinson için ayrılık ihtimalini gündemine almayacak.
Eyüpspor maçı sonrasında Okan Buruk ile yönetim, takımın durumunu görüşürken Davinson’un boşluğunun doldurulamayacağı görüşünde birleşti.
Napoli’nin kadrosuna katmak istediği, Real Madrid’in ise adım adım takip ettiği Davinson Sanchez için Galatasaray yönetimi 30-35 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti.
Fanatik'te yer alan habere göre; şampiyonluk hedefi için bu kulüplerden bu rakamlar gelse dahi pazarlık masasına oturulmayacak.
Davinson Sanchez’in her maç takım, savunma hattı için ne kadar önemli, vazgeçilmez bir oyuncu olduğu görüldü ve Galatasaray, Kolombiyalı oyuncunun satışını sezon sonuna bıraktı.
Kolombiyalı oyuncuya da menajeri tarafından gelecek tekliflerin, devre arasında değerlendirmeye alınmayacağı kesin bir dille ifade edildi.