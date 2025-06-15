Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu için dev teklif: Inter dönüş yaptı!

Galatasaray, transferde ikinci bir büyük hamleye hazırlanıyor. Leroy Sane’yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için dev bir teklifte bulundu. Serie A ekibinden Galatasaray’a yanıt geldi.
Galatasaray, transferde büyük bir hamleyle Inter’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fanatik’in haberine göre, sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Türk milli futbolcu için Inter’e 3 yıla yayılmış ödeme planıyla 30 milyon euro’luk resmi teklif yaptı.
Ancak, Inter, bu teklifi yeterli bulmayarak peşin 40 milyon euro talep etti ve pazarlık süreci başladı.
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu’nu takımın yeni lideri yapmayı hedefliyor.
Çocukluğunda koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu ifade eden Hakan, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini daha önce de dile getirmişti.
Galatasaray, Hakan’a yıllık 10 milyon euro net maaş teklif ederek oyuncuyu ikna etmeyi planlıyor, ancak Inter’in 40 milyon euro’luk peşin talebi görüşmeleri zorlaştırıyor.
Inter, Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda kilit bir oyuncu olarak görse de, 31 yaşındaki futbolcunun yaşını ve kulübün gençleşme politikasını dikkate alarak gelen teklifleri değerlendiriyor.
Inter’in 35-40 milyon euro aralığında bir bonservis için masaya oturabileceğini yazarken, Suudi Arabistan’dan gelen tekliflerin de Hakan’ı cezbettiğini belirtti.