Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim

11:4118/03/2026, Çarşamba
Galatasaray yönetimi, Liverpool ile bugün oynayacak UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için için tarihi bir prim belirledi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.


İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı temsilcimize çeyrek final için beraberlik yetecek. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

Dev mücadele öncesi Galatasaray yönetimi de harekete geçti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, kritik karşılaşma öncesi oyuncular için özel bir prim kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde kazanılan maçlar için futbolculara 1 milyon euro prim ödüyordu.


Daha önce son 16 turunda Juventus eşleşmesinde primi 3 milyon euroya yükselten yönetim, Liverpool karşısında tur atlanması halinde çıtayı daha da yukarı çekti.

Sabah’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Liverpool’un elenmesi durumunda oyunculara toplam 5 milyon euro prim ödeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte turun geçilmesi halinde belirlenen bu tarihi primin, oyuncuların hesaplarına kısa süre içinde yatırılacağı aktarıldı.

En güzel Ramazan Bayramı Mesajları 2026 - Resimli, anlamlı, uzun, kısa ve farklı, eş, dost, aile için ve kurumsal bayram mesajları (Bayramınız mübarek olsun)