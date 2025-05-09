Galatasaray’dan NBA açıklaması: ‘2 sene sonra ülkemizi temsil edeceğiz’

Eğer biz buradan kupayla dönersek, gelecek dönemde hedeflerimiz yukarıya çıkacak. Biz, yeni bir yapılanma hedefledik. FIBA'nın NBA ile bir organizasyonu var. NBA, Avrupa'da yeni bir organizasyon yapıyor. Bunu da 2 sene içerisinde hayata geçirecek. Bununla ilgili tüm çalışmalar başladı. Biz de Avrupa'nın önemli bir markası olarak orada yer almak istiyoruz.



