Galatasaray'dan Osimhen için net mesaj

Napoli, Galatasaray'dan teminatlı 75 milyon euroluk bonservis isterken, sarı-kırmızılıların son teklifi 40 milyon euro peşin ve iki taksit halinde 35 milyon euro olmuştu. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis ise 75 milyon euroyu 2 taksitle talep ediyor.