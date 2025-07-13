Galatasaray'dan Osimhen için net mesaj

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için görüşmelerini sürdürüyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in inatçı tavrı can sıksa da yönetici Abdullah Kavukcu'dan sarı-kırmızılı taraftarları umutlandıran bir mesaj geldi.
Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, Victor Osimhen için bir süredir İtalya'da Napoli ile temaslarını sürdürüyor.
Napoli, Galatasaray'dan teminatlı 75 milyon euroluk bonservis isterken, sarı-kırmızılıların son teklifi 40 milyon euro peşin ve iki taksit halinde 35 milyon euro olmuştu. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis ise 75 milyon euroyu 2 taksitle talep ediyor.
Öte yandan Galatasaray teminat sorununu ise İtalyan bankalarıyla çözmeyi planlıyor. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, ismi gizli tutulan sponsordan gelecek 80 milyon euroya yakın sıcak parayı İtalyan bankasında belli bir dönem kullanma taahhüdü ile teminat sorununu çözecek.
Osimhen'in kontratındaki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin sona ereceği 15 Temmuz Salı gününe kalmadan anlaşmayı sağlamayı hedefleyen yönetimin, en geç yarın transferi resmiyete dökeceği belirtildi.
Günlerdir menajer Gardi ile İtalya'da görüşmeleri sürdüren Abdullah Kavukcu'nun da, "Osimhen'i almadan kesinlikle Türkiye'ye dönmeyeceğiz" dediği aktarıldı.