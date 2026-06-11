Galatasaray'dan yerli takviyesi! Süper Lig ekibinden geliyor

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray, yeni sezona alternatifli bir kadro ile başlamayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda gündemine Süper Lig ekibinden o ismi aldı. İşte ayrıntılar...

1 /6 Süper Lig'de üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran'da resmen başlayacak olan 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.

2 /6 Teknik heyetin raporuna göre birçok bölgeye takviye yapacak olan Aslan, yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

3 /6 Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fotomaç'ta yer alan habere göre yerli transferine önem veren Galatasaray, Corendon Alanyaspor'dan İbrahim Kaya'yı listesine ekledi.

4 /6 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip eden sarı-kırmızılıların teknik patron Okan Buruk'un raporuna göre girişimlere başlayacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda teknik ekibin yerli rotasyonunu güçlendirmek istediği aktarıldı.

5 /6 İbrahim Kaya, geçtiğimiz sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.