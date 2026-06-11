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Galatasaray'dan yerli takviyesi! Süper Lig ekibinden geliyor

Galatasaray'dan yerli takviyesi! Süper Lig ekibinden geliyor

16:0811/06/2026, Perşembe
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Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray, yeni sezona alternatifli bir kadro ile başlamayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda gündemine Süper Lig ekibinden o ismi aldı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran'da resmen başlayacak olan 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Teknik heyetin raporuna göre birçok bölgeye takviye yapacak olan Aslan, yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor. 

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fotomaç'ta yer alan habere göre yerli transferine önem veren Galatasaray, Corendon Alanyaspor'dan İbrahim Kaya'yı listesine ekledi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip eden sarı-kırmızılıların teknik patron Okan Buruk'un raporuna göre girişimlere başlayacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda teknik ekibin yerli rotasyonunu güçlendirmek istediği aktarıldı.

İbrahim Kaya, geçtiğimiz sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

25 yaşındaki futbolcunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. İbrahim Kaya'nın güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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