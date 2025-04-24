Galatasaray'ın eski yıldızı attığı gollerle Arabistan'ı sallıyor!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Suudi Arabistan'da gollerine devam ediyor. Tecrübeli forvet, attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor.
Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen ve gol krallığı ünvanı bulunan Mbaye Diagne, Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor.
2023'te transfer olduğu Al-Qadsiah'ta gol kralı olarak takımını bir üst lige çıkaran Diagne, tam 26 kez fileleri havalandırırken 3 kez de asist yapmıştı.
Sezonun sona ermesiyle birlikte Diagne, bu kez bir başka 2. Lig ekibi NEOM SC'nin yolunu tuttu.
Diagne burada da forma giydiği 19 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
NTV Spor'da yer alan habere göre Diagne, Suudi Arabistan'da 2 sezonda çıktığı 52 maçta 36 gol atarak Kasımpaşa kariyerinin ardından en iyi dönemine ulaştı.
NEOM SC de geçen sezon Al-Qadsiah'ın başardığı gibi bir üst lige çıkmayı garantiledi.