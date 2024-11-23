Galatasaray'ın eski yıldızından flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Barcelona'ya gidecek

Galatasaray'ın eski yıldızı Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Öztekin, milli futbolcunun bir sonraki takımının Barcelona olabileceğini söyledi.
Kerem Aktürkoğlu, yaz transfer döneminde 12 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'nın yolunu tutmuştu.
Milli futbolcu yeni takımında performansıyla göz doldururken, Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımına dair flaş bir açıklama geldi.
An itibarıyla Bucaspor'da top koşturan Yasin Öztekin, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Ajansspor'a konuştu.
Deneyimli isim, Kerem Aktürkoğlu'nun bu sene Benfica'dan ayrılacağını iddia etti.
Kerem Aktürkoğlu'nun olası yeni takımıyla ilgili konuşan Öztekin, "Bence Barcelona'ya gidecek diye düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var" ifadelerini kullandı.
Aktürkoğlu'yla konuştuğunu ve kendisine 1 sene sonra transfer yapacağını ilettiğini aktaran tecrübeli isim, "İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz" diyerek sözlerini noktaladı.