Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, bugün sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alırsa bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçın 11’ini belirledi. Galatasaray’ın Kayserispor maçı muhtemel 11’ini haberimizde bulabilirsiniz.
Galatasaray, bu sezonun en önemli maçlarından birinde bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1’den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızlılar, sahadan 1 puanla dahi ayrılması durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek.
Teknik direktör Okan Buruk’la birlikte üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmış olacak.
Sarı-kırmızılılar, böylece formasına 5. yıldızı takma hakkını da kazanacak.
Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor maçını kazanarak Türkiye Kupası'nı alan kadrodan sadece bir ismi değiştireceği tahmin ediliyor. Buruk, kalede Günay Güvenç yerine Fernando Muslera'ya eldivenleri teslim edecek. San-kırmızılı kulübe 1 puan yetmesine rağmen galibiyet üzerine plan yapılıyor.
Galatasaray’ın Kayserispor maçı muhtemel 11’i ise şu şekilde:
Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen