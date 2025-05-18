Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor maçını kazanarak Türkiye Kupası'nı alan kadrodan sadece bir ismi değiştireceği tahmin ediliyor. Buruk, kalede Günay Güvenç yerine Fernando Muslera'ya eldivenleri teslim edecek. San-kırmızılı kulübe 1 puan yetmesine rağmen galibiyet üzerine plan yapılıyor.