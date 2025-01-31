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GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ || Galatasaray’ın Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim?

GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ || Galatasaray’ın Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim?

00:5531/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Maç Ajax’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanla 14. sırada yer aldı ve play-off turuna kaldı. Galatasaray’ın bu kapsamda UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Galatasaray’ın Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar.

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax’a 2-0 mağlup oldu.


Goller dakika 23’ Bertrand Traore, 58’ Kian Fitz-Jim ve 90+1'de Victor Osimhen’den geldi.


Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.


Cimbom Avrupa serüvenine devam etmek için play-off oynayacak.


Galatasaray’ın muhtemel rakipleri ise bu akşam oynanan maçların ardından belli oldu.



GALATASARAY’IN AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?


Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri Midtjylland ve AZ Alkmaar oldu.




GALATASARAY TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?


Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:


* Manchester United 

* Tottenham

#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#play-off

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