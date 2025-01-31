GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ || Galatasaray’ın Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim?

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Maç Ajax’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanla 14. sırada yer aldı ve play-off turuna kaldı. Galatasaray’ın bu kapsamda UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Galatasaray’ın Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar.
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax’a 2-0 mağlup oldu.
Goller dakika 23’ Bertrand Traore, 58’ Kian Fitz-Jim ve 90+1'de Victor Osimhen’den geldi.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.
Cimbom Avrupa serüvenine devam etmek için play-off oynayacak.
Galatasaray’ın muhtemel rakipleri ise bu akşam oynanan maçların ardından belli oldu.
GALATASARAY’IN AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri Midtjylland ve AZ Alkmaar oldu.
GALATASARAY TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:
* Manchester United
* Tottenham