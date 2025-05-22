Süper Lig'i üst üste üçüncü kez şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri yavaş yavaş netleşirken bir takım daha kesinleşti. İşte detaylar...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon yer alacak takımlar netleşmeye başladı.
36 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 24 kulüp yer almayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan final maçının ardından Galatasaray'ın bir rakibi daha netlik kazandı. Kupa 2'de zafere ulaşan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında başlayacak.
Premier Lig'de hafta sonu oynanacak sezonun son haftasının ardından Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek iki takım daha belli olacak ve bu takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına eklenecek.
Premier Lig'de hafta sonu oynanacak sezonun son haftasının ardından Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek iki takım daha belli olacak ve bu takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına eklenecek.
NTV Spor'da yer alan habere göre şu ana kadar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri:
İngiltere: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal
İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao
Fransa: PSG, Marsilya, Monaco
İtalya: Inter, Napoli, Atalanta
Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
Portekiz: Sporting
Hollanda: PSV, Ajax
Çekya: Slavia Prag