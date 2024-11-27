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Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce'den Icardi açıklaması

Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce'den Icardi açıklaması

15:5427/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ifade edilen Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham ile oynanan Avrupa Ligi maçında ciddi bir sakatlık geçirmişti.

Sezonu kapattığı ifade edilen golcü isimle ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, Icardi'nin son durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Mauro'nun sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. 2.5-3 haftalık süreci ön hazırlıkla geçirecekti. Sonra ameliyat ile ilgili karar verecekti."

"Sosyal ve ailesel sebeplerle Arjantin'de. Hazırlık sürecini orada geçirdik. Rehabilitasyon aşamasında aksaklık yaşamama adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik."

"Ameliyat pazartesi orada olacak. Hangi klinikte olacağına karar verdik. Pazartesi ameliyatı yapılacak."

#Galatasaray
#Yener İnce
#Mauro Icardi

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