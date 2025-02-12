Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta için Belçika'dan şok sözler: 'Herkes çok şaşırdı'

"Cuesta önceki yıllarda KRC Genk için önemli bir oyuncuydu ve kulüp Copa America'daki güçlü performansının ardından yaz aylarında transfer olacağını düşünüyordu. Genk sonunda Thorsten Fink'i teknik direktörlüğe getirdi. Alman teknik adam beraberinde genç Belçikalı yetenek Matte Smets'i de getirdi. Cuesta yazın transfer olamadı ve yedek oyuncu oldu."