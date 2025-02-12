Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta için Belçika'dan şok sözler: 'Herkes çok şaşırdı'

Galatasaray'ın Genk'ten 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için Belçika basınından şok sözler geldi.
Galatasaray, ara transfer döneminde Genk'ten Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı.
Cuesta hakkında Belçika'dan VoetbalNieuws'de çalışan Stephan Calander, Skorer'e açıklamalarda bulundu.
Oyuncu için ödenen rakama şaşırdıklarını söyleyen Calander, şu ifadeleri kullandı:
"Boyu Belçika'da hiçbir zaman sorun olmadı, Belçika birinci liginde nispeten 'küçük' olan çok sayıda stoper var."
"Ancak medya, Galatasaray'ın son 6 aydır Genk'te yedek kulübesinde oturan bir oyuncu için 8 milyon Euro ödemeye razı olmasına çok şaşırdı."
"Cuesta önceki yıllarda KRC Genk için önemli bir oyuncuydu ve kulüp Copa America'daki güçlü performansının ardından yaz aylarında transfer olacağını düşünüyordu. Genk sonunda Thorsten Fink'i teknik direktörlüğe getirdi. Alman teknik adam beraberinde genç Belçikalı yetenek Matte Smets'i de getirdi. Cuesta yazın transfer olamadı ve yedek oyuncu oldu."
"Cuesta, yaz aylarında kaçırdığı transferler nedeniyle son aylarda şanssızdı. Henüz 25 yaşında, yani en iyi dönemine yakın olmalı. Cuesta, Kolombiya Milli Takımı ile uluslararası düzeyde oynayabileceğini zaten gösterdi. Copa America finallerine düzenli olarak ilk 11'de başladı."