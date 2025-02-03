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Galatasaraylı dört yıldız cezalı duruma düştü

Galatasaraylı dört yıldız cezalı duruma düştü

22:163/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda dört futbolcu, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. 

Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı. Galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Galatasaray'da dört futbolcu bu karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Fernando Muslera ve Lucas Torreira gördüğü sarı kartla Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

#Galatasaray
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

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