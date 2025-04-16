Galatasaraylı Lemina'nın Boupendza üzüntüsü! "Umarım ailenden af dilerler"

Lemina, imalı sözler sarf ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini biliyor. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, arkadaş veya başkaları diyen ve sana bu yönde tavsiyede bulunan insanlar umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler çünkü bugün hepimiz bu suçluluğu hissetmeliyiz. Ruhun huzur içinde yatsın, Allah aileni ve senin gerçekten iyiliğini isteyenlerin kalbini ferahlatsın."