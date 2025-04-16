Galatasaraylı Lemina'nın Boupendza üzüntüsü! "Umarım ailenden af dilerler"

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, milli takımdan arkadaşı olan Boupendza'nın ölümüyle sarsıldı. Tecrübeli isim, sosyal medya hesabından duygusal ve imalı bir paylaşım yaptı.
Futbol camiası, Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza'nın ölümüyle sarsıldı. Kariyerini Çin'de sürdüren futbolcunun, 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi.
Gabon devlet başkanı taziye mesajı paylaşarak oyuncunun yaşamını yitirdiğini doğrularken Boupendza'nın ölümü üzerine Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan da bir paylaşım geldi.
Lemina, milli takımdan arkadaşı Boupendza'nın vefatı sonrası Instagram hikayesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Lemina, imalı sözler sarf ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini biliyor. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, arkadaş veya başkaları diyen ve sana bu yönde tavsiyede bulunan insanlar umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler çünkü bugün hepimiz bu suçluluğu hissetmeliyiz. Ruhun huzur içinde yatsın, Allah aileni ve senin gerçekten iyiliğini isteyenlerin kalbini ferahlatsın."