Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı Lemina'nın Boupendza üzüntüsü! "Umarım ailenden af dilerler"

Galatasaraylı Lemina'nın Boupendza üzüntüsü! "Umarım ailenden af dilerler"

14:1116/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, milli takımdan arkadaşı olan Boupendza'nın ölümüyle sarsıldı. Tecrübeli isim, sosyal medya hesabından duygusal ve imalı bir paylaşım yaptı.

Futbol camiası, Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza'nın ölümüyle sarsıldı. Kariyerini Çin'de sürdüren futbolcunun, 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gabon devlet başkanı taziye mesajı paylaşarak oyuncunun yaşamını yitirdiğini doğrularken Boupendza'nın ölümü üzerine Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan da bir paylaşım geldi.


Lemina, milli takımdan arkadaşı Boupendza'nın vefatı sonrası Instagram hikayesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lemina, imalı sözler sarf ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


"Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini biliyor. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, arkadaş veya başkaları diyen ve sana bu yönde tavsiyede bulunan insanlar umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler çünkü bugün hepimiz bu suçluluğu hissetmeliyiz. Ruhun huzur içinde yatsın, Allah aileni ve senin gerçekten iyiliğini isteyenlerin kalbini ferahlatsın."

#Galatasaray
#Mario Lemina
#Aaron Boupendza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen alımına ilişkin kılavuz yayımladı: 15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu