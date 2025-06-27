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Galatasaraylı taraftarları yıkan haber! Yıldız isim teklifi reddetti

Galatasaraylı taraftarları yıkan haber! Yıldız isim teklifi reddetti

Tuğçe Erginkoç
11:5927/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber geldi. İtalyan gazetesi Schira, tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımdan gelen teklifi geri çevirdiğini duyurdu.

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışına giren Galatasaray, gündemine birçok ismi aldı.

Sarı-kırmızılı takımın listesindeki kalecilerden biri de Liverpool forması giyen Alisson Becker'di.

İtalyan gazetesi Nicolo Schira, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarlara kötü haber verdi.

Schira, Alisson'un Suudi Arabistan ve Galatasaray'dan gelen iki dolgun teklifi geri çevirdiğini bildirdi.

Kariyerine SC Internacional'de başlayan Alisson, 2016 yılında Roma'ya transfer olmuştu.

Brezilyalı eldiven, 2018'de ise 62.5 milyon Euro karşılığında Liverpool'un yolunu tuttu.

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