Galatasaraylı yıldız kutlamada herkesi ağlattı: Gözyaşlarıyla veda etti

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Yenikapı'da taraftarlarıyla buluştu. Kupa töreni öncesi sahneye gelen yıldız oyuncu, taraftarlara gözyaşlarıyla veda etti.
Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluğu doyasıya kutluyor.
Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle İstanbul turu yaparak deniz yoluyla Yenikapı'ya gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarıyla buluştu.
Sanatçılar tarafından verilen konser sonrası futbolcular seçtikleri şarkılarla teker teker sahneye geldi.
Kupa töreni öncesi sahneye ailesiyle birlikte çıkan yıldız oyuncu Dries Mertens gözyaşlarını tutamadı.
Takımdan ayrılması kesinleşen Belçikalı yıldız, el sallayarak sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.
Üç sezon öncesinde Napoli'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens toplamda dört kupa kazandı.
38 yaşındaki yıldız isim, sarı-kırmızlı formayla toplamda 135 maça çıkarken 24 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.