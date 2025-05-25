Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldız kutlamada herkesi ağlattı: Gözyaşlarıyla veda etti

Galatasaraylı yıldız kutlamada herkesi ağlattı: Gözyaşlarıyla veda etti

22:5625/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Yenikapı'da taraftarlarıyla buluştu. Kupa töreni öncesi sahneye gelen yıldız oyuncu, taraftarlara gözyaşlarıyla veda etti.

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluğu doyasıya kutluyor.

Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle İstanbul turu yaparak deniz yoluyla Yenikapı'ya gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarıyla buluştu.

Sanatçılar tarafından verilen konser sonrası futbolcular seçtikleri şarkılarla teker teker sahneye geldi.

Kupa töreni öncesi sahneye ailesiyle birlikte çıkan yıldız oyuncu Dries Mertens gözyaşlarını tutamadı.

Takımdan ayrılması kesinleşen Belçikalı yıldız, el sallayarak sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

Üç sezon öncesinde Napoli'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens toplamda dört kupa kazandı.

38 yaşındaki yıldız isim, sarı-kırmızlı formayla toplamda 135 maça çıkarken 24 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi. 

#Galatasaray
#Dries Mertens
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru ve yanıtı