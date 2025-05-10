Galatasaraylı yıldız maç sonu kendini yere bıraktı: Önce arkadaşları sonra sağlıkçılar koştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 35. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Son düdüğün ardından sarı-kırmızılıların yıldız ismi kendisini yere bıraktı, önce arkadaşları sonra sağlıkçılar koştu. İşte o anlar...

1 /6 Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

2 /6 Sarı-kırmızılılar kritik karşılaşmayı Abdülkerim Bardakcı ile Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 kazandı ve şampiyonluk için geri sayıma geçti.

3 /6 Galatasaray, bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

4 /6 Maçın son düdüğünün ardından Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira kendisini yere bıraktı.

5 /6 Yorgunluktan kendisini yere bırakan Torreira'nın yanına önce takım arkadaşları sonra sağlıkçılar koştu. Tedavinin ardından yerden kalkan Uruguaylı taraftarlarının yanına giderek galibiyet sevinci yaşadı.