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Galatasaraylı yıldız maç sonu kendini yere bıraktı: Önce arkadaşları sonra sağlıkçılar koştu

Galatasaraylı yıldız maç sonu kendini yere bıraktı: Önce arkadaşları sonra sağlıkçılar koştu

21:1910/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 35. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Son düdüğün ardından sarı-kırmızılıların yıldız ismi kendisini yere bıraktı, önce arkadaşları sonra sağlıkçılar koştu. İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar kritik karşılaşmayı Abdülkerim Bardakcı ile Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 kazandı ve şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Galatasaray, bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Maçın son düdüğünün ardından Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira kendisini yere bıraktı.

Yorgunluktan kendisini yere bırakan Torreira'nın yanına önce takım arkadaşları sonra sağlıkçılar koştu. Tedavinin ardından yerden kalkan Uruguaylı taraftarlarının yanına giderek galibiyet sevinci yaşadı.

İşte maç sonu yaşananlar:

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