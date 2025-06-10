Galatasaraylı yıldıza ölüm tehditleri: Eşi isyan etti

Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata'nın UEFA Uluslar Ligi final maçı sonrası ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.
2025 UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta penaltılarla 5-3 yenen Portekiz şampiyon olmuştu.
Galatasaray forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata'nın 4. penaltıyı kaçırmasıyla Portekiz, şampiyonluğa ulaştı.
Alvaro Morata, kaçırdığı penaltının ardından büyük üzüntü yaşarken, 32 yaşındaki futbolcunun karşılaşmanın ardından ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.
Morata'nın eşi Alice Campello, kendisine "Kocanı sokakta görürsem öldürürüm" mesajı atıldığını aktardı.
Sosyal medya hesabından gelen tehditleri ifşalayan Alice, "Bir futbol maçından bahsettiğimizin farkında mıyız? Lütfen saygılı olun ve bu kadar kötü insanlar olmayı bırakın!" ifadelerini kullandı.