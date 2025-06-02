Galatasaraylı yıldıza yeni teklif: İki katı zam!

Galatasaray, sezonun en başarılı isimlerinden biriyle yeni sözleşme yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuya iki katı maaş teklif edecek. Detaylar haberimizde.

1 /5 Galatasaray, Davinson Sanchez'in uzun yıllar takımda kalması adına harekete geçti.



2 /5 Kolombiyalı stoperin menajeri, İstanbul’a çağrıldı. Normal şartlarda 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona eriyor. Ama Galatasaray'ın Sanchez’i bırakmaya niyeti yok.



3 /5 Sarı-kırmızılı kulüp, Sanchez’e yıllık 3.2 milyon Euro ücret ödüyor. Galatasaray, Kolombiyalı yıldızın maaşını en az 5 milyon Euro’ya çıkarmaya hazır.



4 /5 Sanchez de sarı-kırmızılılarda mutlu. Ancak ücretinde iyileştirme bekliyor. Kolombiyalı stoper yapılacak zam oranına göre, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya hazır.

