Galatasaraylı yıldıza yeni teklif: İki katı zam!

Galatasaray, sezonun en başarılı isimlerinden biriyle yeni sözleşme yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuya iki katı maaş teklif edecek. Detaylar haberimizde.
Galatasaray, Davinson Sanchez'in uzun yıllar takımda kalması adına harekete geçti.
Kolombiyalı stoperin menajeri, İstanbul’a çağrıldı. Normal şartlarda 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona eriyor. Ama Galatasaray'ın Sanchez’i bırakmaya niyeti yok.
Sarı-kırmızılı kulüp, Sanchez’e yıllık 3.2 milyon Euro ücret ödüyor. Galatasaray, Kolombiyalı yıldızın maaşını en az 5 milyon Euro’ya çıkarmaya hazır.
Sanchez de sarı-kırmızılılarda mutlu. Ancak ücretinde iyileştirme bekliyor. Kolombiyalı stoper yapılacak zam oranına göre, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya hazır.
Galatasaray'da 76 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.