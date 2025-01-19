Galatasaraylı yıldızdan ayrılık sinyali: İstanbul'da rahat değilim

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusundan şaşırtan bir itiraf geldi. İstanbul'da rahat olmadığını belirten yıldız isim, eski takımına dönebileceğinin mesajını verdi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un joker olarak birçok mevkide kullandığı oyuncudan ayrılık sinyali geldi.
Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu yaptığı açıklamayla şaşkınlığa neden oldu.
Alman basınından Sky Sports DE'ye konuşan Kaan Ayhan, Schalke'ye dönebileceğini söyledi.
30 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a transfer olmadan önce Schalke'ye gitme ihtimalimi birçok kez değerlendirdim. O dönem yöneticilerle konuşmuştuk. Eğer bir şekilde bu transfer gerçekleşebilseydi ben 4-5 adım atmaya razıydım. Ama Schalke'nin durumu büyük bir transfer ücreti ödeyebilecekleri gibi değildi. İleride bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim" ifadelerini kullandı.
Yaşantısı hakkında bilgi veren Kaan, "Klişe olacak ve herkes bunu söylemeyi seviyor ama basit yaşamı tercih ettiğimi fark ettim. Artık Galatasaray ve milli takım sayesinde ihtişamı ve parıltıyı yaşayabiliyorum" dedi.
İstanbul'da yaşamın zor olduğunu ifade eden milli futbolcu, "Burada pek rahat etmiyorum. İzin aldığımızda Gelsenkirchen'e gidiyoruz. Schalke'deki hayatım beni şekillendirdi ve hala da şekillendirmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.