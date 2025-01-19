Galatasaraylı yıldızdan ayrılık sinyali: İstanbul'da rahat değilim

30 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a transfer olmadan önce Schalke'ye gitme ihtimalimi birçok kez değerlendirdim. O dönem yöneticilerle konuşmuştuk. Eğer bir şekilde bu transfer gerçekleşebilseydi ben 4-5 adım atmaya razıydım. Ama Schalke'nin durumu büyük bir transfer ücreti ödeyebilecekleri gibi değildi. İleride bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim" ifadelerini kullandı.